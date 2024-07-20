شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. إجلاء 100 مزارع حاصرتهم مياه الفيضانات بإحدى القرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون هنود اليوم السبت إن فرق إنقاذ قامت بإجلاء ما يزيد على 100 من المزارعين حاصرتهم فيضانات مفاجئة بإحدى قرى ولاية أوتار براديش الهندية.

جاء ذلك بعدما صرفت نيبال كمية "ضخمة" من المياه مما أدى إلى فيضان في نهر جاجهرا، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا اليوم. الحقول الزراعية وعلق سكان قرية شاهالوا /قرب الحدود الهندية- النيبالية/ في الحقول الزراعية الواقعة على الجانب الآخر من نهر جاجهرا قرب الحدود.

وقال مكتب مفوض الإغاثة في ولاية أوتار براديش في بيان صدر اليوم إن المزارعين والعمال بالقرية يعبرون النهر يوميا للذهاب إلى عملهم في المزارع .