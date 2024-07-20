ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين،اليوم السبت،سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط بميناء الحديدة.

أكدت مصادر إسرائيلية، أن الطائرات التي استهدفت الحديدة انطلقت من قاعدة النقب عبر البحر الأحمر.

ونفذت طائرات مقاتلة إسرائيلية غارة جوية في اليمن يوم السبت ردًا على هجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار على تل أبيب الذي وقع يوم الخميس، وفقًا لمسئول أمريكي تحدث مع أكسيوس. ويمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في الصراع المستمر بين إسرائيل وقوات الحوثيين.

واستهدفت الغارة الجوية الإسرائيلية مدينة الحديدة اليمنية، وهي منطقة ساحلية استراتيجية. وأفادت وسائل إعلام أنصار الله عن سلسلة مداهمات في المدينة، مع وقوع أضرار جسيمة.

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مستودعًا للوقود في ميناء الحديدة وهو يحترق، ويُزعم أنه تعرض للقصف الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام يمنية: إن الغارات على مدينة الحديدة الساحلية استهدفت منشآت لتكرير النفط.