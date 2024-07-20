ما قصة انقطاع الكهرباء بالعاصمة اليمنية بعد هجمات على مدينة الحديدة؟

ياسر رشاد - القاهرة - انقطع التيار الكهربائي بالعاصمة اليمنية، بعد هجمات سلاح الجو التابع للاحتلال على مدينة الحديدة غربي اليمن، وتصاعد أعمدة الدخان نتيجة قصف الطيران الحربي لمحافظة الحديدة.

وحسب موقع أكسيوس الأمريكي تأكيد مصدر مسؤول، استهداف طائرات إسرائيلية لمنشآت نفطية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ومنذ قليل، أكد الإعلام الحوثي وجود تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء محافظات اليمن بالتزامن مع القصف المكثف لمحافظة الحديدة.

ومنذ قليل، أوضح الإعلام الحوثي أن الطيران الأمريكي البريطاني هو الذي شن سلسلة غارات على مدينة الحديدة غربي اليمن.

وفي جانب آخر، نفى إعلام عبري وجود تأكيدات إسرائيلية بشأن شن سلاح الجو هجوما على مدينة الحديدة اليمنية.

يذكر أن الحوثيين أعلنوا أمس الجمعة مسؤوليتهم عن هجوم بالطيران المسير استهدفوا به تل أبيب.