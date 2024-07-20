قوات الاحتلال تواصل قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت قصف بلدات وقرى بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا تعرضت لقـصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب بنشوب حريق كبير في المنطقة، وكذلك بلدة طلوسة، بالإضافة إلى قصف بلدة مركبا، ما أدى إلى تسبب إندلاع نيران.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت محيط مكان تشييع محمد حسن مصطفى (مرتضى) في بلدة عيترون.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مستعمرة "دفنا" للمرة الأولى وقصفها بعشرات صواريخ الكاتيوشا، إلى جانب استهداف موقع زبدين بالأسلحة الصاروخية وإصابتها بشكل مباشرة.

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لاتساع الاستيطان الإسرائيلي

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المسؤولون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن الأعضاء الأكثر تطرفًا في الحكومة متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفة.

وأضافوا أن العقوبات المفروضة على وزيرين متشددين في الحكومة الإسرائيلية كانت من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حول كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية.

واقترح المسؤولون على الرئيس بايدن فرض عقوبات على الوزيرين لكن بايدن رفضه، معتبرا أن واشنطن لاينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في حكومة إسرائيلية.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن هناك فرصة أفضل للتواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا خلال كلمته في منتدى اسبن الأمني بولاية كولورادو الأمريكية أن إطار الاتفاق مفهوم بشكل جيد ومتفق عليه على نطاق واسع.

وأعرب عن اعتقاده بوجود أفضل فرصة الآن منذ آخر صفقة رهائن قصيرة في نوفمبر الماضي للتوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بكل جهدها على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

موقع أمريكي: خطاب ترامب يحصد 25 مليون مشاهد عالميًا بعد إعلانه المرشح الجمهوري للرئاسة

بلغ متوسط ​​عدد مشاهدي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري حوالي 19 مليون مشاهد، والذي استمر لمدة 4 أيام وانتهى باختيار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليكون المرشح الرسمي للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن مشاهدات المؤتمر الوطني الجمهوري هذا العام تأتي بزيادة طفيفة عن عام 2020، ولكن بانخفاض حوالي 22% عن عام 2016.

وفي الوقت نفسه، حصد خطاب ترامب، الخميس الماضي في آخر أيام المؤتمر، بعد إعلان ترشيحه وفي أول تصريحات علنية له منذ محاولة اغتياله، أكثر من 25 مشاهد بشكل مباشر عبر 14 شبكة ومحطة تلفزيونية في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى عدد من المشاهدين خلال الأيام الأربعة.