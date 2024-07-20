غارات جوية عنيفة تستهدف ميناء الحديدة باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، اليوم السبت، لسلسة من الغارات، استهدفت مؤسسة اقتصادية وخزانات للنفط، مما أدى إلى انفجار عنيف بالمدينة اليمنية.

ودمرت سلسلة غارات جوية مخازن النفط الخاصة بكهرباء محافظة الحديدة باليمن.

وأظهرت مقاطع مصورة حالة الهلع التي سيطرت على المواطنين وسط تصاعد الدخان وألسنة النيران في ميناء الحديدة.

وظهر سكان المنطقة المحيطة وهم يهرولون بعيدا عن موقع الانفجار.

وتأتي هذه الغارات في أعقاب تهديد إسرائيلي بالانتقام من الحوثيين في اليمن، بعد قصف مسيرة يمنية لمدينة تل أبيب، الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وتبنى الحوثيون العملية.

وأثار الهجوم انتقادات واسعة في إسرائيل نتيجة عدم انطلاق صفارات الإنذار، كما أعاد إلى الأذهان عمليات سابقة نفذها الحوثيون في العمق الإسرائيلي.