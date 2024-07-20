عطل تقني يؤثّر على أنظمة الكمبيوتر في إسرائيل ومشافٍ ومطارات عالميّة

القاهرة - كتب محمد نسيم - اشتكت العديد من مطارات العالم اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، من خلل في أنظمة الكمبيوتر تسببت في تأجيل رحلات جوية. كما تسبّب العطل العالمي باضطرابات في عمل البنوك والمستشفيات بإسرائيل.

وأعلنت مطارات عديدة في العالم، تعليق رحلات بسبب "مشاكل فنيّة". فيما أكّدت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا، أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذّرة من إلغاء رحلات.

وفيما أكّدت سلطات مطار برلين، "تأخُّر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني"، وتوقّف حركة الملاحة الجوية في المطار، بشكل مؤقت، أشارت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، إلى أنها تواجه "مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".

وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية، أن "الانقطاع الإلكتروني، يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

وقالت شركة كراود سترايك للأمن السيبرانيّ: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز، المشغّل لأحد الخوادم".

من جانبها، قالت شركة مايكروسوفت: "نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".

المصدر : عرب 48