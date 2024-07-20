دموع بحرقة وحزن.. صور ترصد استلام طفل رضيع شهادة تخرج والدته المتوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسوده حالة من الحزن الشديد.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول طفل لم يتخطى عمره عامًا واحدًا، تحمله خالته مي جلال؛ وذلك لاستلام شهادة تخرج والدته مريم جلال من كلية الحقوق جامعة الزقازيق محافظة الشرقية، والتي توفيت منذ شهرين قبل حفل التخرج.

وارتدى الطفل ملابس كُتب عليها "ماما بتتخرج"، وصاحب ذلك بكاء شقيقة والدته بحرقة أثناء لحظة استلام الشهاده ودرع التكريم.

وشهدت القاعة أثناء النداء على اسم الطالبة مريم جلال حالة من البكاء من جميع المتواجدين في القاعة في مشهد مؤثر.

وقالت نهي محمود صديقة الطالبة المتوفاة، إن الراحلة كانت من الشخصيات المجتهدة والمتفوقة ويحبها الجميع، وكانت تنتظر لحظة التخرج بفارغ الصبر.

وأضافت "محمود"، في تصريح خاص لمصراوي، أنها كانت تحلم بالفرحة الكبرى يوم تسلم شهادة التخرج ومعها طفلها الرضيع، لتتشارك مع نجلها هذه اللحظة المهمة في حياتها وتريه صور الحفل عندما يكبر، إلا أن القدر لم يمهلها لتحقيق أحلامها.

وكانت والدة الطفل، توفيت قبل شهرين من حفل تخرجها، وذلك بعد صراع مع المرض.

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