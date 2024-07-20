شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحفيين الفلسطينيين: نشكر مصر على احتضاننا منذ بداية العدوان على غزة..صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه سلمان بشير، ممثل نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا ونقابات على احتضانها لأشقائهم الفلسطينين منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وقال سالمان بشير خلال كلمة له فى اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى الذى تنظمه نقابة الصحفيين :"قضيتنا وصراعنا طويل مع هذا الاحتلال ، كل اخواتنا فى غزة هم جنود دفعوا ثمنا باهظا، فقدنا من عوائلنا ودفع الصحفيين ثمنا باهظا من أجل توثيق الأحداث".

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى البطل، الذى يتعرض لحرب إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل فى التاريخ القريب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وعرضت نقابة الصحفيين، فيلم وثائقى عن الأحداث فى غزة وصمود الشعب الفلسطينى، كما أقامت معرضًا للصور، التى تبرز المجازر الوحشية، التى يرتكبها المحتل الصهيونى المجرم منذ أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى كلمة للصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح أحد رموز صمود الشعب الفلسطينى البطل.

ومن جانبه، حيا خالد البلشى، نقيب الصحفيين نضال الشعب الفلسطينى الباسل وصموده فى وجه العدوان الإسرائيلى، ومقاومته الباسلة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولًا الصمت أمام كل هذه الجرائم الوحشية فى حق الشعب الفلسطينى، وأنه لا بد من التحرك العاجل على كل الأصعدة لمواجهة مجرمى الحرب الإسرائيليين، ووقف عدوانهم فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق.



الزميل محمد السيد



اليوم التضامني



اليوم التضامني مع القضية الفلسطينة



اليوم التضامني مع فلسطين (1)



اليوم التضامني مع فلسطين (2)



اليوم التضامني مع فلسطين (3)



اليوم التضامني مع فلسطين (4)



اليوم التضامني مع فلسطين (5)



اليوم التضامني مع فلسطين (6)



اليوم التضامني مع فلسطين (7)



اليوم التضامني مع فلسطين (8)



اليوم التضامني مع فلسطين (9)



خالد البلشي



محمد السيد



محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين



نقيب الصحفين



نقيب الصحفيين خالد البلشي