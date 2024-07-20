شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يهنىء رئيس هيئة النيابة الإدارية ويؤكد أهمية تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر الهيئة.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار محمود فوزي بالتهنئة للمستشار عبد الراضي صديق على تعيينه كرئيسا لهيئة النيابة الإدارية، متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد، مؤكدًا على الدور الوطني، الذي تقوم به الهيئة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التقى اليوم، المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص اليوم، وذلك بمقر مجلس الدولة.

وتوجه المستشار محمود فوزي بالتهنئة للمستشار أحمد عبود على منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثمنًا دور القضاء المصري العظيم والمُشرف على مر التاريخ، باعتباره من أبناء السلطة القضائية ومجلس الدولة.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الدولة، بالشكر والتقدير إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هذه الزيارة الطيبة.

وتناول اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.