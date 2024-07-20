غالانت: النار المشتعلة في اليمن يمكن رؤيتها من جميع أنحاء الشرق الأوسط سنفعل ذلك كلما تطلب الأمر

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت في تصريح له، الى ان النار المشتعلة في اليمن يمكن رؤيتها من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنفعل ذلك كلما تطلب الأمر.
ولفت غالانت الى انه إذا تجرأ الحوثيون على شن هجمات علينا فإننا سنقصفهم، واردف "الحوثيون هاجمونا أكثر من 200 مرة، والمرة الأخيرة أدى هجومهم إلى مقتل مواطن إسرائيلي".
وتابع "دم مواطنينا ليس هدرا وهذا ما يتم إدراكه في لبنان واليمن وكل مكان آخر".
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