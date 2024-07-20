"النشرة": ميقاتي يرأس وفداً "كهربائياً" إلى العراق غداً والأجواء ممتازة

يتحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى زيارة بغداد غداً الاحد تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني للبحث في ملف الفيول الخاص بالكهرباء بشكل خاص، إضافة إلى مواضيع اخرى سياسية واقتصادية.

وبحسب معلومات "النشرة" أنّ ميقاتي يرأس وفداً كبيراً يضم وزير الطاقة وليد فياض وإداريين أبرزهم مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، إضافة إلى نائب مدير عام جهاز امن الدولة العميد حسن شقير المُكلّف بمتابعة الملفات بين لبنان ورئاسة الحكومة العراقية.

وتحدثت المعلومات عن وجود معطيات ممتازة تؤكد نجاح مهمة الوفد اللبناني، بما له علاقة بإستمرار العراق تزويد لبنان بالفيول الخاص بمعامل الكهرباء، بعد الأزمة العابرة التي مرّت منذ بضعة ايام، بسبب التمويل، علماً ان الصرف المالي يتطلب تحديد مصدر الاموال اللازمة عبر قانون يقرّ في المجلس النيابي.

وكانت الاتصالات التي يقوم بها شقير جهّزت الملفات مسبقاً، لاتمام نجاح الاجتماعات التي سيجريها ميقاتي والوفد اللبناني الاحد بلقاء كل من رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين، قبل العودة مساء إلى بيروت.