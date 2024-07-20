12 طائرة إسرائيلية تستهدف مواقع للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، أن 12 طائرة إسرائيلية بينها مقاتلات من طراز "إف 35" استهدفت ميناء الحديدة اليمني، بحسب ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر لها.

وأفادت القناة بأن الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت الحديدة انطلقت من قاعدة النقب عبر البحر الأحمر.

وأوضحت القناة نقلا عن مصادرها أن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة الحديدة في اليمن مشتركة بين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، بأن غارات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35"، استهدفت منشآت نفطية بمحافظة الحديدة.

ولفتت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن عددا من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوما في اليمن.

وقال المسؤول الأمريكي، إن طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام الحوثية أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وأمس الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مناقشات جرت خلال الساعات الماضية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم بالمسيرة على تل أبيب.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن المشاورات جرت بمشاركة المستوى السياسي الإسرائيلي وتناولت شكل الرد على هجوم المسيرة الحوثية.

وأوضحت أن المستوى العسكري والأمني بإسرائيل بحث توجيه ضربة قوية داخل الأراضي اليمنية.