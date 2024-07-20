الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قواتها استهدفت وحدات ومنشآت عسكرية أوكرانية، منها محطة رادار لنظام صواريخ "باتريوت".

وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار إيه إن/إم بي كيو-65 لنظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات، وضربت تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 113 منطقة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وجاء، في تقرير الوزارة اليومي عبر "تلغرام"، أنه "خلال 24 ساعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز أتاكمز، و4 صواريخ هيمارس و74 مركبة جوية مسيرة، بما في ذلك 27 فوق أراضي روسيا الاتحادية".