بايدن يواجه اختبارات خطيرة لاستعادة دعم حزبه

يواجه الرئيس جو بايدن خيارات ثقيلة هذا الأسبوع، يمكن أن تحدد اتجاه البلاد وحزبه مع توجه الأمة نحو الانتخابات في نوفمبر، مع وجود حزب جمهوري نشط بعد مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري لإعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. مع ذلك، لم يفعل بايدن الكثير لتخفيف الضغط عليه، للخروج من سباق 2024.

وقال ما يقرب من 35 ديمقراطيا في الكونجرس إن الوقت قد حان لبايدن للانسحاب من السباق - 12 تقدموا باستقالاتهم يوم الجمعة وحده - ومن المتوقع أن يتحدث المزيد من المشرعين في الأيام المقبلة، بينما أثار المانحون مخاوفهم.

هاريس بديلا

الديمقراطيون ليسوا فقط منقسمين حول ما إذا كان ينبغي لبايدن البقاء في السباق أو التنحي، بل إنهم يفتقرون أيضًا إلى الإجماع حول كيفية اختيار خليفة له.

ولا يبدو أن الديمقراطيين الذين يحرضون على رحيل بايدن قد توصلوا إلى خطة لما سيحدث بعد ذلك في الوقت الحالي، حيث لم يذكر سوى عدد قليل جدًا من المشرعين نائبة الرئيس كمالا هاريس في بياناتهم، وقال البعض إنهم يفضلون عملية ترشيح مفتوحة من شأنها أن تلقي بتأييد الحزب وراء مرشح جديد.

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان جون تيستر من مونتانا، وبيتر ويلش من فيرمونت، بايدن إلى الخروج من السباق، وقالا إنهما يفضلان عملية ترشيح مفتوحة في المؤتمر.

ويقول ديمقراطيون آخرون إنه سيكون من غير الممكن سياسيا تجاوز هاريس، أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس في البلاد، وهي سوداء ومن جنوب شرق آسيا، ومن غير الممكن تنفيذ ذلك لوجستيا مع التخطيط لإجراء تصويت ترشيح افتراضي في أوائل الشهر المقبل، قبل المؤتمر الديمقراطي 19 أغسطس في شيكاغو.

وأعلنت النائبة عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم، التي كانت من بين أولئك الذين دعوا بايدن إلى التنحي، تأييدها الصريح لهاريس كبديل.

وقالت ماكولوم في بيانها: «لمنح الديمقراطيين طريقًا قويًا وقابلًا للتطبيق للفوز بالبيت الأبيض، أدعو الرئيس بايدن إلى إطلاق سراح مندوبيه، وتمكين نائبة الرئيس هاريس من التقدم، لتصبح المرشحة الديمقراطية للرئاسة».

ومن غير الواضح ما الذي يمكن للرئيس أن يفعله، إن وجد، لعكس مساره واستعادة المشرعين والناخبين الديمقراطيين، الذين يشعرون بالقلق من قدرته على هزيمة ترمب، وخدمة فترة أخرى بعد أدائه المتعثر في المناظرة الشهر الماضي.

تغير الأدوار

وأصبحت المواجهة غير محتملة على نحو متزايد بالنسبة للحزب وزعمائه قبل شهر من انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي من المفترض أن يكون بمنزلة لحظة توحيدية لترشيح رئيسهم الحالي من أجل مواجهة ترمب. لكن بدلاً من ذلك، أصبح الحزب عند مفترق طرق لم يشهده منذ أجيال.

وهذا يخلق تناقضًا صارخًا مع الجمهوريين الذين، بعد سنوات من الصراع المرير والفوضوي حول ترمب، تبنوا بشكل أساسي استيلاء الرئيس السابق على الحزب الجمهوري من اليمين المتطرف، على الرغم من إدانته الجنائية في قضية الأموال السرية، والاتهام الجنائي الفيدرالي المتعلق بمحاولة قلب انتخابات 2020 قبل هجوم 6 يناير 2021 على «الكابيتول».

استطلاع رأي جديد أجراه مركز AP-NORC لأبحاث الشؤون العامة:

ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يقولون إن بايدن يجب أن ينسحب من السباق الرئاسي، ويسمح لحزبه بترشيح مرشح مختلف

يعتقد أغلبية الديمقراطيين أن كامالا هاريس ستبلي بلاءً حسنًا في المرتبة الأولى