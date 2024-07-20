حركة حماس تدين العدوان الصهيوني على اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة حماس، العدوان الصهيوني على اليمن، واستهداف منشآت نفطية ومنشآت مدنية منها الميناء وشركة الكهرباء في ميناء الحديدة، ما أَوْقَع شهداء وجرحى بين المدنيين.

وقالت حماس في بيان عبر حسابها: نعد الاعدوان عربدة صهيونية وتصعيداً خطيراً، في محاولة يائسة لثَنْيِ قوى المقاومة الحرّة في أمتنا، عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق وجماعة أنصار الله، ونعت شهداءهم، وثمنت مواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم، بتقديم كل سبل الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني المظلوم.

وحملت حماس، الاحتلال الصهيوني ، والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها منح الاحتلال الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية.

إدانة العدوان الفاشي

ودعت حماس، كافة الدول، وقوى أمتنا العربية والإسلامية، إلى إدانة هذا العدوان الفاشي، والوحدة وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب، حتى دحره عن أرض فلسطين، وأراضينا العربية المحتلة، وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.