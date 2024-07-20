الاحتلال يقتحم بلدة سلواد شرق رام الله دون اعتقالات مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة سلواد شرق رام الله، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد وسيرت آليات العسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وقد نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزا عسكريا طيارا عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين، وقامت بالتدقيق في هوياتهم الشخصية، ما أدى إلى عرقلة حركة التنقل من وإلى المدينة، وتسببت بأزمة مرورية بالمنطقة.

وقد نظمت أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة لقاءات لطلبة جامعات في محافظة الخليل، بناء على توجيهات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

وزار وفد مثل امانة السر، محافظة الخليل، وبلدة يطا والتقى بمجموعة من طلاب جامعة القدس المفتوحة، وممثلين عن مجلس الطلبة والشبيبة الطلابية، في حرم الجامعة في يطا .

وتم تقديم شرح عن تاريخ منظمة التحرير وأهمية التمسك بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، مؤكدين أن المنظمة ستبقى تمثل الإطار الوطني والهوية الوطنية الجامعة التي اكتسبت شرعيتها من خلال تاريخ نضالي كفاحي متراكم.