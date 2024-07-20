غارة إسرائيلية عنيفة على مدينة صور جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل قليل غارة عنيفة في اتجاه مدينة صور جنوبي لبنان.

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حزب الله: العدوان الصهيوني على اليمن خطوة حمقاء أقدم عليها العدو

أدان حزب الله، العدوان الصهيوني على اليمن، متقدما بالعزاء للشعب اليمني لمن سقطوا شهداء ‌‏على طريق القدس انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة ‌‏والصامدة، مؤكدا أنها خطوة حمقاء أقدم عليها العدو الصهيوني، القصف تأكيدٌ لا لبس فيه على الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‌‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

وأضاف حزب الله في بيانه: أن العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأمريكي التام هو استكمالٌ ‌‏للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، ‌‏وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‌‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في ‌‏عضد هذا الشعب وقيادته بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‌‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة.‏



