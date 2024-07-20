غارة إسرائيلية عنيفة على مدينة صور جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل قليل غارة عنيفة في اتجاه مدينة صور جنوبي لبنان.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
حزب الله: العدوان الصهيوني على اليمن خطوة حمقاء أقدم عليها العدو
أدان حزب الله، العدوان الصهيوني على اليمن، متقدما بالعزاء للشعب اليمني لمن سقطوا شهداء على طريق القدس انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة والصامدة، مؤكدا أنها خطوة حمقاء أقدم عليها العدو الصهيوني، القصف تأكيدٌ لا لبس فيه على الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني
وأضاف حزب الله في بيانه: أن العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأمريكي التام هو استكمالٌ للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في عضد هذا الشعب وقيادته بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة.