حزب الله: العدوان الصهيوني على اليمن خطوة حمقاء أقدم عليها العدو

ياسر رشاد - القاهرة - أدان حزب الله، العدوان الصهيوني على اليمن، متقدما بالعزاء للشعب اليمني لمن سقطوا شهداء على طريق القدس انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة والصامدة، مؤكدا أنها خطوة حمقاء أقدم عليها العدو الصهيوني، القصف تأكيدٌ لا لبس فيه على الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني
وأضاف حزب الله في بيانه: أن العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأمريكي التام هو استكمالٌ للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في عضد هذا الشعب وقيادته بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة.
خطوة حمقاء اقبل عليها العدو
إننا نعتقد ان الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني هي إيذان بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها، وان لدينا الثقة الكاملة بأن القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوة قادرة على اتخاذ الخطوات المناسبة والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين، ونُؤكد اننا نقف بقوة إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها.