الشركة اليمنية للغاز: لدينا كميات كبيرة من الغاز تكفي جميع القطاعات

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الشركة اليمنية للغاز، المواطنين إلى عدم الهلع على المحطات الغاز وافتعال أزمة ليس لها أي مبرر، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال المنشآت الخاصة بتخزين النفط في ميناء الحديدة .

وأكدت الشركة اليمنية للغاز، أنها مستمرة في تمويل وتشغيل المحطات على مدار الساعة، ولديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات.

غارات جوية عنيفة تستهدف ميناء الحديدة باليمن

تعرض ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، اليوم السبت، لسلسة من الغارات، استهدفت مؤسسة اقتصادية وخزانات للنفط، مما أدى إلى انفجار عنيف بالمدينة اليمنية.

ودمرت سلسلة غارات جوية مخازن النفط الخاصة بكهرباء محافظة الحديدة باليمن.

وأظهرت مقاطع مصورة حالة الهلع التي سيطرت على المواطنين وسط تصاعد الدخان وألسنة النيران في ميناء الحديدة.

وظهر سكان المنطقة المحيطة وهم يهرولون بعيدا عن موقع الانفجار.

وتأتي هذه الغارات في أعقاب تهديد إسرائيلي بالانتقام من الحوثيين في اليمن، بعد قصف مسيرة يمنية لمدينة تل أبيب، الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وتبنى الحوثيون العملية.

وأثار الهجوم انتقادات واسعة في إسرائيل نتيجة عدم انطلاق صفارات الإنذار، كما أعاد إلى الأذهان عمليات سابقة نفذها الحوثيون في العمق الإسرائيلي.







