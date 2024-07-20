وزير الدفاع الإسرائيلي: حريق اليمن يمكن رؤيته في أنحاء الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على الحديدة في اليمن أشعلت حريقا "يمكن رؤيته في أنحاء الشرق الأوسط".

وقال غالانت في مقطع مصور: "لقد غادرت للتو مقر القوات الجوية حيث مكثت مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية في أعقاب الهجوم الذي شنته طائرات سلاح الجو على ميناء الحديدة، على بعد 2000 كيلومتر من دولة إسرائيل. "

وأضاف: "إن الحريق المشتعل الآن في الحديدة يمكن رؤيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا الأمر له آثار واضحة".

وأكد الجيش الاسرائيلي أن مقاتلاته قصفت السبت "أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الإرهابي" في اليمن، وذلك غداة تبني هؤلاء المتمردين هجوما بمسيرة اسفر عن مقتل شخص واحد في تل ابيب.

وقال الجيش في بيان إن "مقاتلات (إسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طاولت دولة إسرائيل في الاشهر الاخيرة".

هجوم وسط تل أبيب

وبعد هجوم بمسيرة الجمعة في وسط تل أبيب، توعد غالانت بالرد على المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.

وبعد أشهر من الهجمات على سفن قبالة اليمن وفي البحر الاحمر وخليج عدن، توعد الحوثيون، حلفاء حركة حماس في حربها ضد إسرائيل في غزة، بأن يجعلوا من تل أبيب "هدفا رئيسيا" في هجماتهم المقبلة.