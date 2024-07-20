ترمب: أريد عودة رهائننا من غزة ويمكنني إيقاف الحروب بمكالمة هاتفية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الجمعة، قبوله رسميا الترشح باسم الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث أكد قبوله الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعرب عن ثقته بأنه "سيحقق فوزا كبيرا".

وبخصوص المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والذين يحملون الجنسية الأميركية.، قال ترمب إنه يريد عودة "رهائننا" قبل عودته إلى البيت الأبيض، وإلا "فستدفعون الثمن".

وأعرب الرئيس الأميركي السابق عن ثقته بأن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كان لا يزال في السلطة حينها.

وتعهد ترمب بأن يؤدي فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر إلى إعادة القوة إلى الولايات المتحدة، وإعادة السلام إلى العالم.

وقال: "بانتصارنا في نوفمبر، ستنتهي سنوات الحرب والضعف والفوضى".

وأضاف ترمب: "لم أبدأ أي حروب بخلاف الحرب ضد داعش، والتي هزمتها، وهي حرب حتى لم أبدأها".

وتابع متفاخراً: "يمكنني أن أوقف الحروب بمكالمة هاتفية".

وختم ترمب كلمته مكرراً وعده، الذي بات منذ وقت مبكر شعاراً لحملته الانتخابية، بأن "يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، والذي يعرف اختصاراً بكلمة MAGA.

المصدر : الشرق للأخبار