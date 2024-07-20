رغم وقف خطة تخفيف الأحمال.. غدًا قطع الكهرباء عن 12 منطقة في نجع حمادي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- محافظات:

أخطرت هندسة الكهرباء فى محافظة قنا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، باعتزامها قطع الكهرباء، غدا الأحد، عن 12 منطقة لأعمال صيانة سنوية على الأكشاك، وذلك فى الفترة من السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحا.

ومن المقرر أن تُقطع الكهرباء عن المناطق التالية: البريد، التأمينات والمعاشات، الشبان المسيحيين، شارع التحرير، مجلس المدينة القديم، رعاية الطفل، شارع النقراشى، شارع الجنينة، قصر الثقافة، خلف المخابز، مدرسة التجارة، شارع بورسعيد.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه سيتم عودة الكهرباء بعد انتهاء أعمال الصيانة، مباشرة، بسبب إجراء صيانة سنوية على الأكشاك.

كانت وزارة الكهرباء، أعلنت فى وقت سابق اعتزامها وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء غدًا الأحد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال، حتى منتصف شهر سبتمبر، وذلك بعد استيراد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال.