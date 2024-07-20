ضبط سائق سيارة بحوزته كمية من المخدرات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ضبطت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى بمديرية أمن الغربية، سائق سيارة ملاكي وبحوزته كمية من المخدرات داخل كمين.

تصادف أثناء مرور الرائد محمد مندور بشارع الجيش بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، اشتباه في سيارة بدون لوحات معدنية، فأوقفها وسأل قائدها عن الرخص الخاصة به وبالسيارة إلا أن قائد السيارة توتر قال:" له لا يوجد رخص مما اضطر الضابط لتفتيش السيارة وعثر بداخلها على " 4 فرش حشيش و16 كيس آيس و40 تذكرة هيدرو واسطوانة بانجو".

وألقت القوة الأمنية القبض على قائد السيارة وتحفظت على السيارة والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 10739 لسنة 2024، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.