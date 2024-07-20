لم تنتهي بعد.. إسرائيل تُرسل رسالة إلى إيران من ميناء الحديدة باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بالرغم من أن الحوثيين لا يمتلكون قدرات دفاع جوي مهمة لتتمكن من إسقاط مسيرات متقدمة من الممكن أن تُطلق عليهم، لكن الاحتلال الإسرائيلي اليوم، لم يستخدم المسيرات بل استخدم في هجومه اليوم السبت على الحديدة عددا من طائرات إف 15.

ففي مساء السبت، انطلقت مقاتلات إسرائيلية من قاعدة كيريا في تل أبيب مصحوبة بطائرة تزويد وقود في رحلة طويلة تبعد حوالي 1700 كيلومتر لإسقاط عشرات الصواريخ على أهداف في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، في مهمة أطلق عليها "الذراع الطويلة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عقب الضربة، قال إن مقاتلاته قصفت السبت أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن، وذلك غداة تبني الجماعة اليمنية هجوما بمسيرة أسفر عن مقتل شخص واحد في تل ابيب، وإصابة آخرين.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "مقاتلات (اسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين، في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طاولت الأراضي المحتلة في الأشهر الأخيرة".

وأوضح أن المقاتلات المشاركة في الغارة على اليمن من طراز إف 15.

المسافة

كان يمكن للإسرائيليين استخدام طائرات من دون طيار من طراز حيرون-تي بي (تسمى أيتان أيضا) ويبغ مداها 4000 كيلومتر، وهي قادرة على تنفيذ المهمة، لكن القادة في إسرائيل فضلوا القيام بعرض جوي عبر سرب مكون من 20 مقاتلة من طراز F-15I Ra'am، مع قدرات التزود بالوقود لتوجيه الضربة لخزانات وقود في ميناء الحديدة وبعض البنى التحتية.

وبالمقارنة، تبلغ المسافة من قاعدة كيريا في تل أبيب والعاصمة الإيرانية طهران حوالي 1500 كيومترا، مما يعطي انطباعا بأن الإسرائيليين أرادوا أن يقولوا لإيران أن ذراعنا الطويلة ليست بعيدة عنكم.

وزير دفاع الاحتلال، أكد على الرسالة عندما خرج بتصريح واضح: "إن الحريق المشتعل الآن في الحديدة يمكن رؤيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا الأمر له آثار واضحة".

وأضاف: "لقد غادرت للتو مقر القوات الجوية حيث مكثت مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية في أعقاب الهجوم الذي شنته طائرات سلاح الجو على ميناء الحديدة، على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل. "

بحسب موقع والا الإسرائيلي، تم تنفيذ العملية بأكملها من القبو في قاعدة عسكرية في منطقة كيريا في تل أبيب بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. صرح الجيش الإسرائيلي أن هذه القدرة يمكن ممارستها أينما تطلب الأمر من سلاح الجو.

ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الحملة لم تنته بعد وأنها مستمرة، وأن إسرائيل قد تواجه التهديد الإيراني من مناطق أخرى وليس فقط من اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية أدركت أنه إذا لم ترد إسرائيل على انفجار المسيرة في تل أبيب، فإن ذلك سيشجع دول المحور الإيراني الأخرى في الشرق الأوسط.

وقال مصدر آخر للهيئة إنه "لم يكن في حساباتنا توجيه ضربة قوية للحوثيين فقط إنما توجيه رسالة لكل مكونات المحور الإيراني."



وعقب الهجوم بطائرة مسيرة حوثية على تل أبيب مساء الجمعة، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "بغض النظر عن من يسحب الزناد، نحن نعرف من يقوم بتحميل البندقية.

وأضاف :"لن نسمح لإيران ووكلائها بترهيب مدنيينا. سنستمر في فعل كل ما بوسعنا لحماية إسرائيل".

السلاح المستخدم

تستخدم إسرائيل طائرات تزويد الوقود في الجو من طراز بوينغ KC-707 "ساكت". هذه الطائرات تمكن المقاتلات من تمديد مدى عملياتها عن طريق التزود بالوقود في الجو.

مقاتلات F-15I Ra'am

هي النسخة الإسرائيلية من طائرة F-15E Strike Eagle، لديها مدى طيران يختلف بناءً على مهمة الطيران وحمولة الوقود. ويبلغ المدى القتالي حوالي 1,270 كيلومتر (790 ميل) مع حمولة كاملة من الأسلحة.

ومع قدرات التزود بالوقود جواً، تستطيع طائرات F-15I الإسرائيلية مضاعفة المدى والوصول إلى معظم دول الشرق الأوسط بما في ذلك إيران.