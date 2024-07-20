شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطني لعب دورا بارزا في تعزيز المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب ولا يزال دورا مهما في تعزيز المشاركة السياسية، فالحوار الوطني يضم كل الأطياف والقوى السياسية من أجل مصلحة الوطن، وفكرة ليس لها نظير بمثل هذا الزخم على المستوى العربي.

وأوضح، أن الحوار الوطني مكسب سياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ورفع توصياته للرئاسة يؤكد دوره الحيوي، مثمنا ما انتهى إليه اجتماع مجلس امناء الحوار الوطني اليوم بشأن تحديد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت عبد العال، إلى أن برنامج الحكومة الذي عرض على مجلس النواب ونال ثقة البرلمان، رفع شعار المواطن أولا، وهو نفسه ما جاء بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة من ناحية، وتوصيات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كافة القوى والطوائف السياسية من ناحية أخرى، قائلا: هناك تكامل بين برنامج الحكومة ومختلف توصيات الحوار الوطني، مشددا على أن البرنامج الحكومي يعمل على تحسين حياة المواطن والعمل على تعزيز دور مصر خارجيا والتصدي بقوة للأزمات الراهنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منح الثقة للحكومة، جاء بعد مناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة من أعضاء الحكومة وأعضاء النواب واتسمت ببيئة جيدة، وبعد توصيات مرفوعة من جانب الحوار الوطني.

واختتم بأنه يستبشر خيرا بالتعاون خلال الفترة المقبلة بين الحكومة والحوار الوطني بعد الحصول على ثقة مجلس النواب، انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة وغد أفضل.