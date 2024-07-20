حزب الله: هجوم جوي بِسربٍ ‏من المسيرات الإنقضاضية على مرابض المدفعية والصواريخ في الزاعورة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة صفد البطيخ، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بِسربٍ ‏من المسيرات الإنقضاضية على مرابض المدفعية والصواريخ في الزاعورة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ومنصات القبة الحديدية فيها، وأصابت ‏أهدافها بِدقة وحققت إصابات مُؤكدة.‏

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