حزب الله: الخطوة التي أقدم عليها العدو هي إيذان بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة على مستوى المنطقة برمتها

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اشار حزب الله في بيان، الى اننا نتقدم من الشعب اليمني الحر والشريف، شعب الإباء ورفض الضيم، ومن قيادته الشجاعة ‏‏والحكيمة ومن عوائل الشهداء والجرحى بأسمى آيات العزاء بالشهداء الأبرار الذين سقطوا ‏‏على طريق القدس انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة ‏‏والصامدة.‏

ولفت البيان الى إن العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأمريكي التام هو استكمالٌ ‏‏للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، ‏‏وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‏‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في ‏‏عضد هذا الشعب وقيادته بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‏‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة.‏

واوضح البيان إننا نعتقد ان الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني هي إيذان بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها، وان لدينا الثقة ‏الكاملة ‏بأن القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوة قادرة على اتخاذ الخطوات ‏المناسبة ‏والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين، ونُؤكد اننا نقف بقوة ‏إلى جانب ‏الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب ‏فلسطين وشعبها ومقاومتها.‏