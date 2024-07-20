غارة جوية اسرائيلية استهدفت بلدة عدلون واخرى بين الشهابية والمجادل

افادت معلومات بان غارة جوية اسرائيلية استهدفت بلدة عدلون في جنوب لبنان، كما شن غارة بين الشهابية والمجادل.

وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بان الغارة الاسرائيلية استهدفت منزلا في احد البساتين الساحلية في المنطقة الواقعة بين ابو الاسود وعدلون والخرايب.

وعلى الفور هرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان المستهدف بغارتين جويتين على الارجح نفذتهما مسيرة اسرائيلية.