هاريس تقود جمع تبرعات وسط دعوات لبايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأميركية

ستكون نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس اليوم على رأس حملة لجمع التبرعات في ولاية ماساتشوستس بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متواصلة من زملائه الديمقراطيين وكبار المتبرعين للانسحاب من السباق الرئاسي.

وأكد بايدن وكبار مساعديه أمس الجمعة استمرار حملته الانتخابية رغم إشارة متبرعين رئيسيين إلى عدم استعدادهم لمواصلة التمويل إذا استمر الرئيس البالغ من العمر 81 عاما في سعيه لإعادة انتخابه.

وسلطت أزمة الثقة في قدرة بايدن على الفوز الضوء بشكل كبير على هاريس التي يُعتقد على نطاق واسع أنها البديل الأكثر ترجيحا في حالة تنحيه.

وذكر ثلاثة من جامعي التبرعات الديمقراطيين إن أنشطة جمع التبرعات التي تتولاها هاريس، ومنها فعالية اليوم في بلدة بروفينستاون بماساتشوستس، تحظى باهتمام إضافي من المتبرعين الذين يريدون الإشارة إلى استعدادهم لدعم محاولتها المحتملة للوصول إلى البيت الأبيض.

واوضح مصدران مطلعان على جهود جمع التبرعات إن حملة بايدن، التي كانت تسعى لجمع نحو 50 مليون دولار في تموز، لم تنجح سوى في جمع أقل من نصف هذا المبلغ حتى أمس الجمعة.