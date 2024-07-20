مايكروسوفت: تحديث "كراود سترايك" أثر على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام "ويندوز"

ذكرت شركة "مايكروسوفت" في تدوينة، أنه بحسب تقديراتها الحالية أثر تحديث شركة "كراود سترايك" على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام "ويندوز"، أو أقل من واحد بالمئة من كل الأجهزة التي تعمل بهذا النظام.

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