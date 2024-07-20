"الخلل التقني" يؤثر على 8.5 مليون جهاز من مايكروسوفت

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة "مايكروسوفت"، في مدونة اليوم السبت، أن انقطاعًا تقنيًا عالميًا نتج عن تحديث برنامج من قبل شركة الأمن السيبراني "CrowdStrike" أثر على ما يقرب من 8.5 مليون جهاز من أجهزتها.

وقالت الشركة: "نقدر حاليًا أن تحديث CrowdStrike أثّر على 8.5 مليون جهاز ويندوز، أو أقل من واحد بالمئة من جميع أجهزة ويندوز".

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الحلول والتعاون

ذكرت "مايكروسوفت" أن CrowdStrike ساعدت في تطوير حل قابل للتوسع سيساعد بنية Azure التحتية الخاصة بمايكروسوفت على تسريع الإصلاح. وأشارت الشركة إلى أنها عملت مع كل من خدمات "أمازون ويب" و"جوجل كلاود" للتعاون في "أكثر الأساليب فعالية" لمعالجة المشكلة.

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تأثير الانقطاع على الصناعات

وقد واجه ركاب الطائرات في جميع أنحاء العالم تأخيرات، وإلغاء رحلات، وصعوبة في تسجيل الدخول حيث تأثرت المطارات وشركات الطيران بانقطاع تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت عدة صناعات أخرى مثل البنوك ومؤسسات إعلامية بهذا الخلل التقني.