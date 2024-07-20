سقوط 6 شهداء وإصابة آخرين شرق خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال منشأة تجارية تؤوي نازحين في منطقة "ارميضة" شرق خان يونس، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، اثر قصف الاحتلال منشأة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الحربي، غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.