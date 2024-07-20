الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابًا من طوباس مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مدينة طوباس أثناء سفره إلى الأردن، وفقًا لـ"وفا".

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمود عبد اللطيف دراغمة، أثناء سفره إلى الأردن، مشيراً إلى أنه فقد الاتصال به منذ أمس ليتضح مصيره اليوم

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد وسيرت آليات العسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات

كما نظمت أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة لقاءات لطلبة جامعات في محافظة الخليل، بناء على توجيهات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

جامعة القدس المفتوحة

وزار وفد مثل امانة السر، محافظة الخليل، وبلدة يطا والتقى بمجموعة من طلاب جامعة القدس المفتوحة، وممثلين عن مجلس الطلبة والشبيبة الطلابية، في حرم الجامعة في يطا .

وتم تقديم شرح عن تاريخ منظمة التحرير وأهمية التمسك بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، مؤكدين أن المنظمة ستبقى تمثل الإطار الوطني والهوية الوطنية الجامعة التي اكتسبت شرعيتها من خلال تاريخ نضالي كفاحي متراكم.