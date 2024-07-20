الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات في طولكرم وطوباس

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشة المتواصلة،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو هيكل أثناء مروره على حاجز طيار بالقرب من مدخل مدينة قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية برقا شرق رام الله، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مدينة طوباس أثناء سفره إلى الأردن، وفقًا لـ"وفا".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد وسيرت آليات العسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات

كما نظمت أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة لقاءات لطلبة جامعات في محافظة الخليل، بناء على توجيهات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

وزار وفد مثل امانة السر، محافظة الخليل، وبلدة يطا والتقى بمجموعة من طلاب جامعة القدس المفتوحة، وممثلين عن مجلس الطلبة والشبيبة الطلابية، في حرم الجامعة في يطا .

وتم تقديم شرح عن تاريخ منظمة التحرير وأهمية التمسك بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، مؤكدين أن المنظمة ستبقى تمثل الإطار الوطني والهوية الوطنية الجامعة التي اكتسبت شرعيتها من خلال تاريخ نضالي كفاحي متراكم.

