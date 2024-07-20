اليونيسيف: أطفال غزة يواجهون ظروفًا صعبة وسط الأمراض

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ، إن "أطفال قطاع غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط الأمراض الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي"، وفقًا لـ"وفا".

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"،السبت، أن "أطفال غزة يواجهون ظروفاً صعبة، منها الأمراض الجلدية، والبيئة غير الصحية، والأعمال العدائية التي لا تنتهي".

وشددت اليونيسف: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري