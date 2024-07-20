الخارجية الامريكية: قرار "العدل الدولية" يتعارض مع إطار حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الخارجية الأمريكية إن قرار محكمة العدل الدولية بضرورة انسحاب إسرائيل بأسرع ما يمكن من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، يتعارض مع الإطار الخاص بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودعت الخارجية الأمريكية في بيان، جميع الأطراف إلى عدم استخدام قرار محكمة العدل الدولية كذريعة لما سمته "اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسامات"، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت محكمة العدل الدولية أقرت أن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء جميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.