ترامب يستأنف حملته الانتخابية من ولاية ميشيغان بعد محاولة اغتياله

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، السبت استئناف حملته الانتخابية من ولاية ميشيغان، في أول تجمع له منذ محاولة الاغتيال الذي تعرض لها في بنسلفانيا.

وقال ترامب، الذي ظهر لأول مرة دون ضمادة على أذنه: "حدث أمر استثنائي جعلني أقف أمامكم هنا الآن"، موجهاً الشكر لمدينة ميلووكي وكل الأميركيين.

الحزب الجمهوري رائع

كما أضاف أن "الحزب الجمهوري رائع وسنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، مؤكداً: "سنقاتل للفوز في الانتخابات التي ستكون الأهم في تاريخ بلدنا".

فيما شدد على أنه "لا يمكن أن نسمح بالتزوير في الانتخابات المقبلة".

إلى ذلك أردف أن "الديمقراطيين لا يملكون فكرة عمن سيكون مرشحهم".

وبوقت سابق، شدد المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جيمس ديفيد فانس، على أن دونالد ترامب سيكون "رئيساً عظيماً لبلادنا ويجب أن ندعمه".

وقال فانس خلال التجمع الانتخابي في غراند رابيدس بولاية ميشيغان السبت: "نسعى لكسب أصوات ولاية ميشيغان لصالح ترامب".

كما أضاف أن سياسات ترامب ستعود بالنفع على كل أميركي، مردفاً أن الرئيس السابق حكم لأربع سنوات ناحجة.

كذلك مضى قائلاً: "سنعيد القيم الأميركية وسنغلق الحدود".

فيما أكد أنه "لا يجب أن ننضم إلى حروب خارجية لا تعنينا".