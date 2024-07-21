شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا وسأغلق حدود أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

🚨 PRESIDENT TRUMP: “As soon as I take the oath of office, we will begin the LARGEST deportation operation in the HISTORY of our country!”



LFG!!! 🔥 pic.twitter.com/Td6vyNd9U3 — Nick Sortor (@nicksortor) July 20, 2024

روسيا وأوباما وبايدن

الدمام - شريف احمد - قال دونالد ترامب المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إنه “بمجرد أن أؤدي اليمين الدستورية، سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا!”.LFG!!!This is a Twitter Status— Nick Sortor (@nicksortor)وتعهد "ترامب" فى أول خطاب جماهيرى له عقب محاولة اغتياله، بغلق حدود أمريكا، ووقف غزو المهاجرين.وذكر ترامب قائلًا: أن كل زعماء العالم يخشونه، لهذا لم تشهد فترته اضطرابات سياسة وعسكرية كبرى".كما وضع مقارنة سريعة بينه وبين الرؤساء الآخرين للولايات المتحدة، مدللًا على ذلك بأن روسيا حصلت في فترة تولى الرئيس السابق باراك أوباما على جزيرة القرم.كما غزت أوكرانيا بشكل كامل، في فترة الرئيس الحالي جو بايدن، بينما في فترة توليه الرئاسة لم تحصل موسكو على شيء.