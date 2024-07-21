الأرصاد المصرية تحذّر من استمرار موجة الحرارة الشديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، من أن موجة الحر الشديد، التي تتعرض لها البلاد منذ أيام، ستستمر غدا الأحد.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الهيئة قولها إن الموجة "يصاحبها ارتفاع أيضا في معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% إلي 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلي 3 درجات".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، إن الطقس سيكون شديد الحرارة، مشمسا رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مشمسا على جنوب سيناء والصعيد. أما ليلا، فيكون الطقس معتدل على شمال البلاد ومائلا للحرارة على جنوبها.

وأشارت الهيئة إلي "نشاط للرياح معتدل على كافة الأنحاء الأخرى على فترات متباعدة من اليوم، بالإضافة إلى شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية".

فيما تستقر حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2,5 متر.