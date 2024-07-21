المالكي: ليس للسعودية علاقة باستهداف الحديدة ولن نسمح باختراق أجوائنا

أوضح المتحدث الرسمي باسم ⁧‫وزارة الدفاع،‬⁩ العميد تركي المالكي، أن السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف محافظة الحديدة اليمنية. وأضاف العميد المالكي، أن المملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت.



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