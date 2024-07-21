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الدفاع السعودية: المملكة ليس لها علاقة باستهداف الحديدة

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ياسر رشاد - القاهرة -  قالت وزارة الدفاع إن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف منطقة الحديدة في اليمن، السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، إن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة.

وشدد المالكي على أن المملكة العربية السعودية "لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل نفذت سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 12 طائرة من طراز إف 35.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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