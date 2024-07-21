سنتكوم: تدمير طائرة مسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها نجحت في تدمير طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتقرر أن الطائرة دون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف القوات والسفن التجارية في المنطقة.

وجرى اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأكثر.

ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ نوفمبر الماضي، تضامنًا مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن هناك قصفًا جويًا إسرائيليًا في اليمن استهدف مناطق مهمة وهجمات مُكثفة على مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل نفذت 10 هجمات متزامنة في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، باستخدام 12 طائرة إسرائيلية، بينها طائرة F35، استهدفت ميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة اليمنية تمت بالتنسيق مع القوات الأمريكية.