وفاة ١٦ شخصا وإصابة ١٤ آخرين في حادث تصادم في بوليفيا

ياسر رشاد - القاهرة -

قُتل 16 شخصًا، اليوم الأحد، فيما أُصيب 14 آخرون بجروح في حادث تصادم وقع بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع، في جبال الأنديز البوليفية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال ضابط المرور نيلو توريكو: "حتى الآن كان هناك 16 حالة وفاة و14 مصابًا تم نقلهم بالفعل إلى المستشفى"، مضيفًا أن سائقي المركبتين لقيا حتفهما.

وأضاف "توريكو" لقناة يونيتيل، أن الحادث وقع على طريق بين مدينة باتاكامايا البوليفية ومدينة تامبو كيمادو في شمال تشيلي.

وكانت الحافلة متجهة إلى تشيلي على الطريق التجاري والسياحي المزدحم، الذي يربط بين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية.

وذكر أن التحقيق الأولي أظهر أن الشاحنة عبرت إلى المسار المعاكس في أثناء محاولتها تجاوز سيارة أخرى.

وتابع: "بأن هذه الشاحنة قامت بمناورة محظورة ونتيجة لذلك وقع هذا الحادث المؤسف".

وأظهرت صور الحادث التي نشرتها شركة يونيتيل الحافلة وتحطم قسمها الأمامي، والشاحنة التي تحطمت وشوهدت بعض الجثث على الطريق.

وكشفت إحصاءات حكومية أن بوليفيا تشهد نحو 1400 حالة وفاة، بسبب حوادث المرور كل عام، وترجع الحوادث في الأساس إلى القيادة السيئة والأعطال الميكانيكية.