استشهاد ٧ مواطنين في قصف الاحتلال على مخيم البريج

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 7 مواطنين على الأقل، فجر اليوم الأحد، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا ل"وفا".

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا يعود لعائلة خليفة في مخيم البريج، ما أدى لارتقاء سبعة شهداء بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.