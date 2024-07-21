ترامب: الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري لسباق البيت الأبيض 2024، إنّ الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن السماح بالتزوير فيها.

وأضاف "ترامب" في كملته بولاية ميشيجن، خلال أول مؤتمر انتخابي له منذ نجاته من محاولة اغتيال، قبل أسبوع في بنسلفانيا، اليوم الأحد، أنّ ترشحه للانتخابات لا يمثل أي تهديد للديمقراطية في أمريكا وواثق من الفوز.

ووصف ترامب مؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي بأنه كان رائعًا فهو يضم جميع أطياف المجتمع دون تفرقة أو تمييز في الدين أو العرق، وأكد أنه سيلغي المعاملات التجارية التفضيلية لدول أجنبية وأولها الصين، وفور عودته إلى البيت الأبيض سيبني أمريكا بأيدي الأمريكيين.

وبشأن مسألة الهجرة، ذكر ترامب أن قضية المهاجرين ستكون على رأس أولوياته، وأنه سيوقف اجتياح المهاجرين غير القانونيين إلى البلاد، مؤكدًا أنه سيصدر قرارًا حال فوزه في الانتخابات بغلق الحدود وخفض الضرائب وأسعار الوقود.

وانتقد ترامب سياسات الديمقراطيين التي دمرت قطاع السيارات في أمريكا، وقال "لدينا في إدارتنا أشخاص منخفضو الذكاء وعلى رأسهم رئيسنا ولا توجد لدينا قيادات ذات كفاءة لقيادة بلادنا، والديمقراطيون أصبحوا أعداءً للديمقراطية".

وتابع: "الحزب الديمقراطي يحاول إزاحة الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي، في الوقت الذي لا يعلم الديمقراطيون من سيكون مرشحهم بالانتخابات المقبلة في حال استبعاده".

وأعرب ترامب عن سعادته في حال مواجهة كامالا هاريس إذا جرى ترشيحها عن الحزب الديمقراطي، وأكد مرشح الحزب الجمهوري، أنّ الديمقراطيين يريدون تصويره على أنه شخص متطرف، في الوقت الذي يوجد لديهم يسار متطرف.