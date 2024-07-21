ترامب: بايدن معدل ذكائه ضئيل ولا يستطيع التعامل مع زعماء هذه الدول

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان الأميركية ، بأن الرئيس جو بايدن لا يستطيع مواجهة زعماء دول كبرى "أقوياء وأذكياء" مثل: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب خلال التجمع الانتخابي : "الرئيس (الصيني) شي جين بينغ و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وجميعهم أذكياء وأقوياء ويحبون بلادهم ويعملون من أجلها ويجب أن يكون لدينا شخص يستطيع حمايتنا إلا أننا لدينا أشخاص معدل ذكائهم ضئيل خاصة الرئيس (الأمريكي جو بايدن)، حيث إن معدل ذكائه يصل إلى 70 تقريبًا".

وأضاف أن الرئيس الصيني "رجل ذكي وهو يتحكم في أكثر من مليار شخص بقبضة من حديد وهو يجعل رجالاً مثل بايدن يبدون كالأطفال"، لافتًا إلى أن جين بينغ لا يصدق الانتخابات الماضية ويظن أني أخادعه عبر بايدن".

وأكد أن، "الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ بلدنا ولا يمكن أن نسمح بالتزوير فيها".. مشيرًا إلى أن "هناك عدم وضوح بشأن هوية المرشح للانتخابات عن الحزب الديمقراطي".

وأضاف ترامب، "كان أمامي خيارات أسهل من أن أخوض انتخابات الرئاسة، لكنني أفعل هذا من أجلكم".. واصفًا الحزب الديمقراطي بأنه "فاسد" و"عدو للديمقراطية".