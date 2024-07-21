دونالد ترامب: سأعيد السلام من خلال القوة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثقته بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، وذلك خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان الأميركية.

كما أشار ترامب إلى أنه ينوي بناء قبة حديدية، مماثلة لتلك التي تملكها إسرائيل، كما أشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة، ما كانت لتحصل لو كان رئيسا لأميركا.

وكعادته، هاجم ترامب الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤكدا أن الأخير لا يستطيع مواجهة زعماء دول كبرى مثل روسيا والصين.

وجاء في كلمة ترامب:

ترامب يؤكد أنه سيتصدى لمشكلة الهجرة غير الشرعية.

هناك محاولات في صفوف الحزب الديمقراطي لإبعاد بايدن عن سباق الرئاسة.

سألغي القرار الذي يقدم معاملة تفضيلية للصين عندما أتولى الرئاسة.

أعد بأكبر حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأميركي.

هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل لم يكن ليحصل لو كنت في منصب الرئاسة.

سنبني "قبة حديدية" في الولايات المتحدة مماثلة لما تملكه إسرائيل ودول أخرى.

سأعيد السلام من خلال القوة.

سأحارب التضخم الذي يسحق الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.

أعد بالعمل جديا على إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا