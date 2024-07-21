شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مصر تلعب دورا تاريخيا فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تؤكد للجميع يوما تلو الأخر أنها خير داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تتبنى القضية قيادة وشعبا، وأن التاريخ خير شاهد على ذلك، وأن فلسطين هى القضية الأولى للدولة المصرية والشاغل الأول، وذلك من خلال أفعال حقيقية أحدثها وليس أخرها، ترحيب الدولة المصرية بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر تتخذ خطوات جادة وفاعلة فى القضية، حيث رحبت بالقرار سالف الذكر وفى نفس الوقت طالبت جميع الأطراف الدولية بتنفيذ قرار المحكمة، ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى، وهذا يؤكد فصل جديد فى الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطيني على وجه الخصوص وفي القضايا الدولية بشكل عام، خاصة وأن مصر حجر الزاوية للمنطقة بالكامل والجميع يعلم ذلك.

وأشار غنيم، إلى أن مصر تلعب دور تاريخى فى القضية الفلسطينية، وترحيبها بقرار العدل الدولية تأكيد على عدد من النقاط الحيوية، أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنه على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، حشد رأى عام عالمي لتنفيذ قرارات العدل الدولية وإلزام دولة الاحتلال بهذه القرارات، مؤكدا أن هناك ازدواجية فى المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية على وجه التحديد، ومنظمات حقوق الإنسان.