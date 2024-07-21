شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كفل قانون الخدمة المدينة حق ذوى الهمم فى التعيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الهمم، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.

ونص القانون إنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم ، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .

ويحظر قانون الخدمة المدنية، أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وذلك حتى لا يكون هناك أى تمييز لموظف عن آخر.

جدير بالذكر أنه من الأسئله التى وصلت مكتب الشكاوي علي خط الاستشارات 15115 ، ما المقصود بنقل الموظف فى قانون الخدمة المدنية؟، وهو ما اجاب عنه مكتب الشكاوى من خلال خدمات المشوره والدعم التى يقدمها للسيدات .