شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخ المشاركة السياسية للشباب وتعزيز قدراتهم على رأس جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطنى؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

ونظمت مؤسسات التحالف برامج تدريبية ضمن توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وشملت تلك الجهود دورات تدريبية للشباب والسيدات، ويوم للكشافة وغيرها من الفعاليات الشبابية الهادفة لتعزيز وتمكين الشباب التي تركز على دعمهم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.